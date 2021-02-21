Во Львове во время бегства от полицейских вор закопался в снег, однако его все же нашли и задержали.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

“Патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лиц, присели возле автомобиля Mazda. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и побежали. Патрульные начали догонять их”, – рассказали в полиции.

Один из вероятных воров полицейские задержали сразу, а другого пришлось искать, потому что он закопался в снегу под деревом в местном парке. В конце концов его тоже нашли, а при осмотре у него обнаружили пакетик с порошкообразным веществом.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

“Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее ориентировочная цена – 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам”, – отметили в полиции.