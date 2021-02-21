Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
“Патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лиц, присели возле автомобиля Mazda. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и побежали. Патрульные начали догонять их”, – рассказали в полиции.
Один из вероятных воров полицейские задержали сразу, а другого пришлось искать, потому что он закопался в снегу под деревом в местном парке. В конце концов его тоже нашли, а при осмотре у него обнаружили пакетик с порошкообразным веществом.
Фото: Патрульная полиция Львовской области
“Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее ориентировочная цена – 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам”, – отметили в полиции.
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