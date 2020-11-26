На норковой ферме в Литве зафиксировали вспышку коронавируса среди животных. Это первые случаи заражения COVID-19 среди норок в этой стране.

Об этом сообщает издание LRT.

По данным издания, заражение норок зафиксировали в Ионавском районе. На местном норковой ферме сначала зафиксировали внезапную смерть животных. После этого у них взяли пробы на COVID-19, которые оказались положительными.

В частности, у 22 мертвых норок был найден коронавирус. Результаты тестов всех живых животных показали отрицательный результат.

Предприятие Danmink, которому принадлежит ферма, протестировало на коронавирус более 30 тысяч норок. Новых заражений не обнаружено.