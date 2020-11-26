Об этом сообщает издание LRT.
По данным издания, заражение норок зафиксировали в Ионавском районе. На местном норковой ферме сначала зафиксировали внезапную смерть животных. После этого у них взяли пробы на COVID-19, которые оказались положительными.
В частности, у 22 мертвых норок был найден коронавирус. Результаты тестов всех живых животных показали отрицательный результат.
Предприятие Danmink, которому принадлежит ферма, протестировало на коронавирус более 30 тысяч норок. Новых заражений не обнаружено.
- В Дании норки, уничтоженные из-за вспышки COVID-19, поднялись из-под земли — все дело в неглубоком захоронении и природном газе. Их похоронили на глубине всего около метра в братских могилах на военном тренировочном поле, а природные газы только помогли “вытолкнуть” норок из земли.
- Власти Ирландии призвали владельцев норковых ферм готовиться к уничтожению поголовья норок. Такое решение приняли, чтобы остановить возможное распространение мутировавшей формы COVID-19.