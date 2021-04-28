Етнічне озброєне угрупування в М'янмі заявило, що у вівторок воно захопило військову базу неподалік кордону з Таїландом.

Про це повідомляють агентства Reuters і Associated Press.

Це одне з найбільш інтенсивних зіткнень відтоді, як військовий переворот 1 лютого призвів до кризи в країні.

Каренський національний союз (KNU) заявив, що веде боротьбу з озброєними силами недалеко від східного кордону М’янми, заявив у вівторок вранці, що окупував і спалив армійський пост на західному березі річки Салуїн. Жителі села на тайській стороні річки повідомили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.

Через кілька годин військові завдали авіаудари по селах на території, контрольованій угрупуванням.

Бойові дії почалися після того, як хунта, перешкодивши дипломатичним зусиллям Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявила, що “позитивно” розгляне пропозиції блоку з припинення заворушень в М’янмі, але тільки коли буде відновлена ​​стабільність.

Лідери АСЕАН заявили після зустрічі у вихідні з главою хунти, що вони досягли консенсусу щодо кроків з припинення насильства у М’янмі й розвитку діалогу між сторонами.

Голова групи із закордонних справ Падо Со Тау Ні сказав Reuters, що про постраждалих поки нічого не відомо. 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.