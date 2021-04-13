Про це повідомляє агентство Reuters.
У М’янмі п’ятиденне новорічне свято, відоме як Тінгьян, зазвичай відзначається молитвами, ритуальним очищенням зображень Будди в храмах і обливанням водою на вулицях.
“Цього року ми не святкуємо Тінгьян, оскільки понад 700 наших невинних відважних громадян були вбиті”, – сказав один з учасників протесту Шве Ей.
Жінки, одягнені в гарний одяг в найважливіше свято року протестували, тримаючи в руках традиційні горщики з сімома квітами й гілочками.
Невеликі мовчазні акції протесту пройшли в багатьох містах М’янми. У деяких місцях люди виставили десятки тінгіанскіх горщиків з написами “Врятуйте М’янму”.
Повідомлень про насильство поки не було, але це може бути пов’язано з тим, що хунта обмежила доступ до інтернету і мобільного зв’язку.
Активісти закликали до аналогічних протестів протягом усього свята, який триватиме до суботи. Таким чином вони прагнуть зберегти динаміку своєї кампанії.
Святкування Нового року скасовується другий рік поспіль. Ум 2020 році це сталося через коронавірус.
Минулого тижня противники військового перевороту написали протестні послання на великодніх яйцях, а також вийшли на вулиці багатотисячним натовпом.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальниках у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми та пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліціянтів втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі й закликала військових до стриманості.
- 28 березня у М’янмі, під час розгону мирних протестів проти захоплення влади військовими, загинули як мінімум 114 осіб.
- З початку протестів, які спалахнули в М’янмі після військового перевороту, загинули, щонайменше, 43 дитини.