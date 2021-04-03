Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Известно о том, что в стране не работает беспроводной Интернет.
Но демонстранты, выступающие за демократические ценности в стране, все равно выходят на улицы. На сегодняшний день известно, что за два места протестов были убиты по меньшей мере 550 человек (среди них дети).
В Министерстве связи Мьянмы получили приказ от руководства страны прекратить предоставление услуги доступа в Сеть.
Клиентам компании Ooredoo пришло сообщение, в котором указано, что Интернет отключают “до дальнейшего уведомления”. Указ датирован 1 апреля.
Теперь в стране воспользоваться Интернетом могут только те, у кого есть кабельное подключение.
Чтобы дальше передавать сообщения о протестных акциях – митингующие используют оффлайн-программы, отправляют текстовые сообщения и пользуются радио.
Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
- 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
- В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
- Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
- Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.