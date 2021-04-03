Военное правительство Мьянмы приняло решение отключить интернет в стране, чтобы прервать потом сообщений, в которых граждан призывают выходить на акции протестов, указывая при этом дату, время и место их проведения.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Известно о том, что в стране не работает беспроводной Интернет.

Но демонстранты, выступающие за демократические ценности в стране, все равно выходят на улицы. На сегодняшний день известно, что за два места протестов были убиты по меньшей мере 550 человек (среди них дети).

В Министерстве связи Мьянмы получили приказ от руководства страны прекратить предоставление услуги доступа в Сеть.

Клиентам компании Ooredoo пришло сообщение, в котором указано, что Интернет отключают “до дальнейшего уведомления”. Указ датирован 1 апреля.

Теперь в стране воспользоваться Интернетом могут только те, у кого есть кабельное подключение.

Чтобы дальше передавать сообщения о протестных акциях – митингующие используют оффлайн-программы, отправляют текстовые сообщения и пользуются радио.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.