Об этом сообщает агентство Reuters.
Армия заявила, что задержания были осуществлены в ответ на “фальсификацию выборов”, передав власть военному командиру Мин Аунг Хлаингу и введя чрезвычайное положение на один год.
Военный захват власти произошел за несколько часов до того, как парламент должен был провести первое заседание после убедительной победы НЛД на выборах 8 ноября.
В результате захвата телефонные линии в столице Нейпьито и городе Янгон перестали работать, не работает и государственное телевидение. Люди массово скупают продукты на рынки Янгона, выстроились в очереди у банкоматов.
По словам местных жителей, солдаты заняли позиции у мэрии Янгона, мобильный Интернет и телефонная связь работают с перебоями. Подключение к проводному Интернету также резко упало.
Государственный советник Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие лидеры НЛД были задержаны рано утром. Об этом Reuters сообщил официальный представитель НЛД Мио Ньюнт.
“Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом”, – сказал он, добавив, что сам ожидал ареста. Reuters впоследствии не смог связаться с ним.
Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
Партия Су Чжи набрала 83% голосов на выборах.
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