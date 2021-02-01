В понедельник, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии "Национальная лига за демократию (НЛД)".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Армия заявила, что задержания были осуществлены в ответ на “фальсификацию выборов”, передав власть военному командиру Мин Аунг Хлаингу и введя чрезвычайное положение на один год.

Военный захват власти произошел за несколько часов до того, как парламент должен был провести первое заседание после убедительной победы НЛД на выборах 8 ноября.

В результате захвата телефонные линии в столице Нейпьито и городе Янгон перестали работать, не работает и государственное телевидение. Люди массово скупают продукты на рынки Янгона, выстроились в очереди у банкоматов.

По словам местных жителей, солдаты заняли позиции у мэрии Янгона, мобильный Интернет и телефонная связь работают с перебоями. Подключение к проводному Интернету также резко упало.

Государственный советник Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие лидеры НЛД были задержаны рано утром. Об этом Reuters сообщил официальный представитель НЛД Мио Ньюнт.

“Я хочу сказать нашим людям, чтобы они не реагировали опрометчиво, и я хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом”, – сказал он, добавив, что сам ожидал ареста. Reuters впоследствии не смог связаться с ним.

Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.

Партия Су Чжи набрала 83% голосов на выборах.