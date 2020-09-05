В Мадриде (Испания) с понедельника, 7 сентября, усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание El País.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

В частности, будут установлены ограничения на групповые собрания: в одном месте смогут собираться не более 10 человек. Речь идет о встречах как в общественных местах, так и в частных домах.

На свадьбах, церемониях крещения, первого причастия и других праздничных мероприятиях количество участников должно не превышать 60% емкости залов (ранее было 75 %). При этом запрещены собрания возле бара и танцы.

В залах крематориев разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице — не более 50.

В барах и ресторанах количество посетителей не должно превышать 50% вместимости зала (это же касается и пространства на открытых террасах). Между столиками должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Нормы по заполненности казино, букмекерских контор, спортивных центров, тематических парков сократили с 75 до 60%.

Экскурсии можно будет проводить для групп в составе до 10 человек, сообщает The Local.

Новые меры будут действовать не менее 15 дней.

В Управлении здравоохранения Мадрида сообщили, что вновь готовят отели к приему пациентов с коронавирусом (их могут использовать, если нужно будет разгрузить больницы).

О более жестких ограничительных мерах было объявлено после того, как в Мадриде за сутки было диагностировано 2859 новых случаев заражения коронавирусом и 23 летальных случая.

За последнюю неделю произошло 22 новых вспышки. В отделениях интенсивной терапии уже находятся более 220 пациентов в критическом состоянии.