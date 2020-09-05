Об этом сообщает издание El País.
Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.
В частности, будут установлены ограничения на групповые собрания: в одном месте смогут собираться не более 10 человек. Речь идет о встречах как в общественных местах, так и в частных домах.
На свадьбах, церемониях крещения, первого причастия и других праздничных мероприятиях количество участников должно не превышать 60% емкости залов (ранее было 75 %). При этом запрещены собрания возле бара и танцы.
В залах крематориев разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице — не более 50.
В барах и ресторанах количество посетителей не должно превышать 50% вместимости зала (это же касается и пространства на открытых террасах). Между столиками должна быть дистанция не менее 1,5 метра.
Нормы по заполненности казино, букмекерских контор, спортивных центров, тематических парков сократили с 75 до 60%.
Экскурсии можно будет проводить для групп в составе до 10 человек, сообщает The Local.
Новые меры будут действовать не менее 15 дней.
В Управлении здравоохранения Мадрида сообщили, что вновь готовят отели к приему пациентов с коронавирусом (их могут использовать, если нужно будет разгрузить больницы).
О более жестких ограничительных мерах было объявлено после того, как в Мадриде за сутки было диагностировано 2859 новых случаев заражения коронавирусом и 23 летальных случая.
За последнюю неделю произошло 22 новых вспышки. В отделениях интенсивной терапии уже находятся более 220 пациентов в критическом состоянии.
- В средине августа Испания поднялась на первое место в Европе по количеству зараженных коронавирусом с показателем 132.2 случаев на 100 000 населения.
- Ранее в Мадриде (Испания) усилили ограничения из-за коронавируса COVID-19: защитные маски стали обязательными во всех общественных местах.