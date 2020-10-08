Об этом пишет El Pais.

По мнению Верховного Суда, эти меры нарушают основные права и свободы граждан.

Кроме того, сообщается, что человек не может быть оштрафован без соответствующего судебного решения. Закрытие границ, которое с прошлой пятницы затронуло 4 786 948 граждан Испании, останется на бумаге.

Ранее Министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ со сложной ситуацией с COVID-19 должны изолировать их по периметру.

Также эти меры ввели в районах, где число заражений за последние две недели составило более 500 на 100 тысяч населения, а количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа. Заполненность палат интенсивной терапии при этом должна быть выше 35%.