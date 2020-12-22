Малыш-муравьед, родившийся в "самую холодную ночь" в зоопарке Майами, пытается выживать сам после того, как от него отказалась мама.

Согласно сообщению Zoo Miami, детеныш муравьеда, предположительно самец, родился вечером 8 декабря от мамы Лоры.

“К сожалению, это была одна из самых холодных ночей в году в Майами, и новорожденный был найден брошенным в углу своего места ожидания, слабым и холодным”, – написали зоопарк Флориды в своем сообщении.

Когда сотрудники зоопарка нашли новорожденного, они отвезли его в больницу и поместили в реанимацию. В то время как смотрители не сомневались, выживет ли зверек, детеныш муравьеда стал более отзывчивым, поскольку начал греться и получать жидкости.

Через двое суток после того, как животное было доставлено в больницу, сотрудники зоопарка попытались вернуть малыша его матери. Семилетняя мама сначала проявила интерес к маленькому муравьеду, позволив ребенку кататься на спине, но вскоре снова начала его игнорировать.

Смотрителям стало ясно, что Лора не желает принимать своего ребенка, и они должны вырастить маленького муравьеда сами.

Сейчас сотрудники зоопарка кормят муравьеда из бутылочки каждые 3 часа и круглосуточно за ним наблюдают.

В Zoo Miami рассказали, что детеныш продолжает набирать силу и начинает отращивать свою “отчетливую черно-белую шерсть”.