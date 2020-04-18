Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.
Представители офиса президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что на сегодняшний день у них нет никаких доказательств связи между новым коронавирусом и работой исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань.
“Мы хотели бы прояснить, что на сегодняшний день нет фактических данных, подтверждающих информацию, недавно распространенную в прессе США, которая устанавливает связь между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане, Китай”, — проинформировали в офисе.
- Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
- Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае.Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19.