В офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что доказательств связи распространения COVID-19 с лабораториями в Китае нет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане.

Представители офиса президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что на сегодняшний день у них нет никаких доказательств связи между новым коронавирусом и работой исследовательской лаборатории в китайском городе Ухань.

“Мы хотели бы прояснить, что на сегодняшний день нет фактических данных, подтверждающих информацию, недавно распространенную в прессе США, которая устанавливает связь между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане, Китай”, — проинформировали в офисе.