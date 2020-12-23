Об этом заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла, сообщает New Straits Times.
“Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность”, – сказал он.
Чтобы выявить новый штамм мутировавшего вируса, в штате Сабах собрали образцы зараженных COVID-19 пациентов. У 60 из них обнаружили именно мутировавшую форму.
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Глава ведомства отметил, что первая партия вакцин, которые закупила Малайзия, вскоре получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации.
“Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года”, — сказал Абдулла.
- Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
- Ряд стран Европы ввели или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.