Об этом заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла, сообщает New Straits Times.

“Штамм A701V и мутации спайкового белка были также выявлены в странах Южной Америки, в Австралии, Нидерландах и Сингапуре. Однако мы пока не выяснили клиническое воздействие этой разновидности, ее эффективность или агрессивность”, – сказал он.

Чтобы выявить новый штамм мутировавшего вируса, в штате Сабах собрали образцы зараженных COVID-19 пациентов. У 60 из них обнаружили именно мутировавшую форму.

Глава ведомства отметил, что первая партия вакцин, которые закупила Малайзия, вскоре получит предварительную регистрацию для ускорения процесса начала вакцинации.

“Мы изучим данные, и, если все в порядке, вакцина будет предварительно одобрена до марта будущего года”, — сказал Абдулла.