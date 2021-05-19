Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами влади, термін придатності вакцин закінчився, і немає достатніх даних, щоб знати, чи безпечні вони для використання відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зазначається, що Малаві стане першою африканською країною, яка публічно утилізує вакцини з вичерпаним терміном придатності.

Влада заявляє, що цей крок спрямований на те, щоб дати малавійцям впевненість у тому, що вони зможуть отримати укол, коли він буде доступний.

Дотепер поширення вакцин проти COVID-19 в країні було низьким, в основному через дезінформацію про їхнє використання. Чиновники побоюються, що використання вакцин з вичерпаним терміном придатності ще більше знизить довіру громадян.

Однак уряд Малаві оптимістично налаштований щодо того, що охоплення покращиться, щойно вони отримають наступну партію в рамках глобальної ініціативи Covax. Наразі в країні було вакциновано понад 330 000 малавійців.