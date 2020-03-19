В маленьком городе на севере Италии, население которого составляет всего 3300 человек, сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом пишет Financial Times.

Эксперимент по борьбе с инфекцией был проведен в итальянской коммуне Во Эуганео, которая располагается в провинции Падуя.

Он заключался в том, что власти протестировали на коронавирус всех жителей города, независимо от того, проявлялись ли у них симптомы. Тех, у кого подтвердили диагноз и тех, с кем они контактировали, отправили на строгий карантин.

После повторного тестирования выяснилось, что органы здравоохранения коммуны смогли полностью остановить распространение болезни.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Имперском колледже Лондона, который принимает участие в этом проекте, Андреа Крисанти призвал страны, ограничивающие тестирование на коронавирус, включая Великобританию и США, вынести уроки и увеличить тестирование.

“В Великобритании существует множество инфекций, которые полностью игнорируются. Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что мы идентифицировали и ликвидировали “скрытые” инфекции, изолировав их”, – подчеркнул Крисанти.

Кроме того, на этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны проводить широкомасштабные тестирования, отметив, что благодаря этому Южная Корея и Тайвань добились успеха в борьбе с инфекций.