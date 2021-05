Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на компетентні джерела в уряді та у дипломатичних колах.

Це вже другий за 9 місяців військовий переворот в країні.

Арешт стався через деякий час після того, як т.в.о. президента Ба Ндао підписав указ про формування нового кабінету міністрів країни. В новий уряд не увійшли колишні міністри МВС та міноборони Марі Модібо Коне, а також Садіо Камара. Також ЗМІ повідомляли про пересування бронетехніки вулицями столиці – Бамако.

Тимчасовий уряд у республіці з’явилося восени 2020 року, після того, як силовики в результаті заколоту на військовій базі Каті відсторонили від влади голову держави Ібрагіма Бубакара Кейта і прем’єр-міністра Бубу Сіссе. На лютий 2022 року в країні було заплановано проведення позачергових виборів.

Місія ООН в Малі вимагає негайного звільнення президента і членів уряду.

#Mali Nous suivons avec attention les événements et restons engagés en appui à la Transition. Nous appelons au calme et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre. Ceux qui les détiennent devront répondre de leurs actes.

— MINUSMA (@UN_MINUSMA) May 24, 2021