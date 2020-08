Об этом сообщает агентство Reuters.

Отметим, что на большой военной базе страны в Кати вблизи столицы Мали Бамако начался бунт военнослужащих, который продолжается до сих пор.

По требованию мятежников президент страны должен был покинуть Мали, если не хотел допустить силового решения.

Госпереворот возглавил полковник Национальной гвардии Сады Камара. К нему присоединились заместитель начальника военной школы подполковник Мама Секу Лелета, полковник Вооруженных сил Дьо.

These guys in Bamako, Mali are crazy. They just arrested their President for corruption. ^DoS pic.twitter.com/7aBLnb2y4l

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.

The protesters whose movement led to the coup want the end of France’s influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi

