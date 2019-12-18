Из-за обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе сегодня погиб мирный житель.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, были ранены гражданского жителя”, – говорится в сообщении.

Военнослужащие из состава Объединенных сил оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

“Эта гибель мирного жителя в Марьинке раз доказывает, которыми беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса”, – отметили в ООС.