Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Мариинский дворец открывают для широкой общественности впервые после 12 лет реставрации, его можно посетить в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.
По инициативе первой леди Елены Зеленской каждый четверг там будут проходить бесплатные экскурсии для школьников.
Первую экскурсию 1 сентября провела сама Зеленская, она прошла с детьми по залам и комнатам дворца и рассказала о церемониальных мероприятиях, протоколе встреч официальных делегаций, этикете официальных обедов, поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от встреч с лидерами других государств и их супругами, раскрыла тайну президентской булавы.
- Во вторник, 1 сентября, в Украине отмечают День знаний.