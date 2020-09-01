В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Мариинский дворец открывают для широкой общественности впервые после 12 лет реставрации, его можно посетить в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00.

По инициативе первой леди Елены Зеленской каждый четверг там будут проходить бесплатные экскурсии для школьников.

Первую экскурсию 1 сентября провела сама Зеленская, она прошла с детьми по залам и комнатам дворца и рассказала о церемониальных мероприятиях, протоколе встреч официальных делегаций, этикете официальных обедов, поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от встреч с лидерами других государств и их супругами, раскрыла тайну президентской булавы.