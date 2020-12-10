Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
“Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов”, – говорится в сообщении.
На место в течение 5 минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка, а также спасатели и другие экстренные службы. В ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРД, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.
Фото: Нацполиция
В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако тот не согласился и вел себя агрессивно. Мужчина выдвинул новые требования. Следовательно, было принято решение задержать его.
Злоумышленником оказался 30-летний житель Торецка. Взрывотехники опасных предметов в коробке не обнаружили.
Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.
- Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники.
- 1 августа луцкий террорист объявил голодовку.