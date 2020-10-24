Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Правоохранители получили информацию о возможной подделке бюллетеней из социальных сетей.
Этот факт сразу же зарегистрировали в Едином реестре заявлений и сообщений граждан о правонарушениях.
В полиции призвали избирателей придерживаться закона по подготовке и проведению выборов.
- Уже в это воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут очередные выборы в областные советы. А также первые выборы в районные советы и объединенные общины. День накануне традиционно считается днем тишины.
- В день местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная “горячая линия“, куда можно будет сообщить о нарушениях избирательного законодательства.