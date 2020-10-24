В городе Мариуполь (Донецкая область) могли подделать 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах. Правоохранители проверяют этот факт.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Правоохранители получили информацию о возможной подделке бюллетеней из социальных сетей.

Этот факт сразу же зарегистрировали в Едином реестре заявлений и сообщений граждан о правонарушениях.

В полиции призвали избирателей придерживаться закона по подготовке и проведению выборов.