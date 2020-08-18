Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что событие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.
Неизвестный мужчина совершил пять выстрелов в сторону охранника предприятия, после чего скрылся с места преступления. В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован.
На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.
Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Предварительная квалификация события – ст. 15, ч. 1, 2, ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.
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