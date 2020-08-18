В Мариуполе неизвестный в шапке и искусственной бороде Деда Мороза произвел несколько выстрелов в 58-летнего мужчину. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что событие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.

Неизвестный мужчина совершил пять выстрелов в сторону охранника предприятия, после чего скрылся с места преступления. В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован.

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительная квалификация события – ст. 15, ч. 1, 2, ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.