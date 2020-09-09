Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Мероприятия пройдут 10-11 сентября.
“Командование операции Объединенных сил призывает горожан не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное”, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
- Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине после начала перемирия 27 июля зафиксировала 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, на Донбассе прогремели 173 взрыва.