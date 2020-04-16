В Мариуполе несколько сотен местных жителей, несмотря на карантин, штурмовали новый магазин "Грация".

Об этом сообщает местное издание 0629.

Отмечается, что около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет. Многие из них были в защитных масках, но дистанции никто не соблюдал – люди стояли очень близко друг к другу.

На место приехали патрульные, которые через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но безрезультатно.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина в Мариуполе, понесут законное наказание.

“Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности – не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание”, – сказал он.

Клименко также отметил, что сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия. Следователи полиции Донецкой области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.