Полиция разогнала участников не разрешенного властями масштабного карнавала в Марселе.

Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон.

В полиции отметили, что правоохранители задержали семь человек.

“Нет масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения”, – говорится в сообщении.

По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек.

La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

Le manège de la place pris par les carnavaliers. #Marseille pic.twitter.com/FsmPNA8D9u — Stèvelan Chaizy-Gostovitch (@StevelanCG) March 21, 2021

Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.

В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в общественных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.