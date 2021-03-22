Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон.

В полиции отметили, что правоохранители задержали семь человек.

“Нет масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения”, – говорится в сообщении.

По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек.

Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.

В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в общественных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.

  • В Чехии сторонники инициативы Chcípl PES (дословно — мертвый пес), которые критикуют правительственные постановления о закрытии ресторанов и пабов из-за эпидемии коронавируса, открыли свои заведения в знак протеста.