Об этом сообщается в Twitter префектуры полиции департамента Буш-дю-Рон.
В полиции отметили, что правоохранители задержали семь человек.
“Нет масок, ни физической дистанции. Полная безответственность участников карнавала La Plaine в Марселе в разгар кризиса в сфере здравоохранения”, – говорится в сообщении.
По данным газеты Charente libre, в карнавале приняли участие около 6,5 тыс. человек.
La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK
— Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021
Le manège de la place pris par les carnavaliers. #Marseille pic.twitter.com/FsmPNA8D9u
— Stèvelan Chaizy-Gostovitch (@StevelanCG) March 21, 2021
In #Marseille feiern Tausende Karneval – gegen alle #Corona-Regeln. #COVID19 https://t.co/yadXq66DW6
— Knut Krohn (@knut_krohn) March 21, 2021
Издание сообщает, что для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ.
#carnaval #Marseille 2021 la folie la fête pic.twitter.com/RkZyYoJuuT
— Ricardo Parreira (@RicardParreir) March 21, 2021
¿Es normal en una democracia que tantos policías intervengan con tanta violencia para dispersar un #carnaval ?#LaPlaine #Marseille @realmarcel1 https://t.co/leMKRc9R0l
— María Fernanda 🌎 (@Maferba6_) March 21, 2021
В Марселе действуют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, жители города должны носить маски в общественных местах, также существуют ограничения по численности участников мероприятий.
- В Чехии сторонники инициативы Chcípl PES (дословно — мертвый пес), которые критикуют правительственные постановления о закрытии ресторанов и пабов из-за эпидемии коронавируса, открыли свои заведения в знак протеста.