В Днепре в одной из маршруток несколько пенсионерок и мужчина избили женщину.

Об этом сообщает местное издание “Информатор”.

Женщина оплатила в маршрутке два места, так как к ней по пути должен был кто-то подсесть. Но одна из пенсионерок демонстративно села рядом.

Далее произошла словесная перепалка. Издание утверждает, что пенсионерки начали оскорблять женщину и плеваться в нее.

Позже в конфликт вмешался мужчина, который трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем женщину вытолкали из маршрутки, порвав ей футболку и выдрав волосы. Водитель и другие пассажиры не вмешались. Полицию на место не вызвали.

Позже одна из пассажирок, которые ехали в салоне, рассказала изданию, что женщина якобы не оплатила проезд и начала оскорблять людей, сидевших в маршрутке. Также очевидица утверждала, что пострадавшая была сильно пьяна и в ходе конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину.