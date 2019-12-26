Трансляцию вел телеканал “Прямой”.

“Меня спрашивали о Федине и Facebook … Что я могу вам сказать?.. Теперь если вы захотите сесть и поговорить на кухне, то почувствуете себя персонажами анекдота о Сталине … И еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленскому … Я вот не знаю, очень переживать за человека, которого могут взорвать, это негативное отношение или положительное? Это философский вопрос! Мой отец, когда за меня переживает, то так кричит, как бешеный. Поэтому не знаю, как они там это расшифруют, но мне лично очень интересно наблюдать за тем, как ведут себя наши правоохранительные структуры”, – рассказала Звиробий.

По словам Звиробий, еще должен состояться допрос нардепа Софии Федины и, возможно, обыск у нее.

Как сообщалось ранее, правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний народного депутата от “Европейской Солидарности” Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Речь идет о резких репликах Федины о возможных угрозах жизни Зеленского, которые прозвучали в ее совместном с блогером Марусей Звиробий видео. Ролик был посвящен скандальному разговору Зеленского с добровольцами в Золотом на Донбассе, во время которого глава государства в резкой форме потребовал от них сдать оружие. В частности, Федина сказала, что Зеленский был недостаточно экипирован во время поездки на передовую, а там “ненароком может взорваться граната”.