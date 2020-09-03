В Луганской области бушует масштабный пожар. В результате ЧП есть пострадавшие. На данный момент спасатели продолжают тушить огонь на трех участках.

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Причины пожара

По данным ГСЧС, возгорание сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров произошло вследствие чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области.

В то же время, пресс-служба операции Объединенных сил сообщает, что масштабные лесные и степные пожары были спровоцированы противником.

Сейчас спасатели продолжают тушить еще 3 очага пожаров сухой травы и лесных насаждений, из которых локализована уже 1 ячейка в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

К ликвидации пожара также привлекли два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Пострадавшие и убытки

Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов – удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра 3 сентября огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов.

При этом, из-за пожаров 33 человека остались без жилья.

Реакция власти и компенсации

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль пожар в Луганской области.

В то же время, правительственная делегация вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем отправилась непосредственно на места пожаров для определения объема помощи.

Всем, кто потерял дом, Правительство намерено выплатить до 300 тысяч гривен компенсации. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.