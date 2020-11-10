Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
McDonald’s совместно с компанией Beyond Meat уже тестировал бургеры на растительной основе в Канаде. Но в этот раз рецепт растительного “мяса” и его поставщик держится в тайне. При этом, в Beyond Meat заявили, что сотрудничать с сетью ресторанов не будут.
Отмечается, что переход к заменителям мяса был вызван в первую очередь опасениями по поводу воздействия мяса на здоровье, окружающую среду и благополучие животных.
“Мы рады этой возможности, потому что считаем, что у нас есть проверенный продукт с восхитительным вкусом”, – отметил президент компании Ян Борден.
В то же время, McDonald’s по-прежнему полагается на свои флагманские продукты, такие как “Биг Мак”, “Макнаггетс” и картофель фри, на которые приходится около 70 % продаж компании на ключевых рынках.
- Украинское представительство McDonald’s полностью отказывается от пластиковых стаканов для холодных напитков.