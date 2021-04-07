Глава ГП "Медични закупивли Украины" Арсен Жумадилов заявил, что договор между Украиной и фармкорпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19 не предусматривает их закупку.

Об этом Жумадилов написал на своей странице в Facebook.

Во вторник, 6 апреля, МОЗ и президент Украины Владимир Зеленский заявили о заключении министерством “рамочного договора” о поставках 10 млн доз вакцины от COVID-19 от Pfizer. В то же время стоимость вакцины, а также четкие сроки ее поставки названы не были.

Жумадилов заявил, что термина “рамочный договор” не существует, и речь идет лишь о предварительной договоренности о поставках вакцины, а не ее закупке.

“Так что это за “рамочный договор”. В кодексах такое понятие отсутствует, чтобы знать наверняка, что имеется в виду. О чем речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в пределах которых возникают обязательства. MoU/Term Sheet — это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать”, — объяснил он.

Глава “Медзакупивель” также отметил, что стоимость вакцины должна быть на уровне 18 долларов за дозу, и государственный бюджет таких назначений на закупку препарата не содержал.