Об этом Жумадилов написал на своей странице в Facebook.
Во вторник, 6 апреля, МОЗ и президент Украины Владимир Зеленский заявили о заключении министерством “рамочного договора” о поставках 10 млн доз вакцины от COVID-19 от Pfizer. В то же время стоимость вакцины, а также четкие сроки ее поставки названы не были.
Жумадилов заявил, что термина “рамочный договор” не существует, и речь идет лишь о предварительной договоренности о поставках вакцины, а не ее закупке.
“Так что это за “рамочный договор”. В кодексах такое понятие отсутствует, чтобы знать наверняка, что имеется в виду. О чем речь? Вероятно, о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. В таком случае это предварительные договоренности, в пределах которых возникают обязательства. MoU/Term Sheet — это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать”, — объяснил он.
Глава “Медзакупивель” также отметил, что стоимость вакцины должна быть на уровне 18 долларов за дозу, и государственный бюджет таких назначений на закупку препарата не содержал.
“Окончательное подтверждение того, что имеем дело с заключением предварительного документа, не имееющего обязывающий характер — нечеткие формулировки графика поставок. Первые партии (какие именно?) прибудут в ближайшие месяцы (когда именно?). “Угадай мелодию” вместо ясности”, — добавил Жумадилов.
- В конце декабря прошлого года стало известно, что Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech от коронавируса COVID-19. Отмечалось, что Украина должна получить 1,913 млн доз вакцины.
- Украина предварительно заплатила за вакцину 964 млн гривен (по цене 504 гривны за дозу). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов сообщал о промедлении МОЗ с закупками вакцин от коронавируса, а также о том, что вакцину можно было закупить дешевле.
- Впоследствии стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке вакцины Sinovac Biotech.
- В январе 2021 глава МОЗ Степанов заявил, что министерство намерено отстранить “Медзакупивли” от заказов вакцин против COVID-19.