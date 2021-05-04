У столиці Мексики – місті Мехіко – обвалився міст для поїздів метро, унаслідок чого загинули щонайменше 15 людей, а десятки отримали поранення.

Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та Associated Press.

Залізничний шляхопровід обвалився ввечері понеділка, 3 травня (близько 22:30 за місцевим часом), неподалік від станції “Олівос”, якраз у той момент, коли по ньому рухався поїзд метро.

Варто зазначити, що по обидва боки від естакади проходить автомобільна траса. У момент, коли естакада обвалилася разом із вагонами поїзда, на трасі спостерігався пожвавлений автомобільний рух.

Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих унаслідок інциденту. Ще близько 70 людей постраждали.

На місце аварії прибули численні машини швидкої допомоги, а також мер Мехіко Клаудія Шейнбаум.

За її словами, 34 постраждалих були госпіталізовані. Крім того, деякі люди потрапили в пастку всередині поїзда.

На фото та відео з місця інциденту видно, що як мінімум два вагона поїзда звисають з пошкодженого шляхопроводу. Під уламками опинився і автомобіль.

На місці аварії працювали десятки рятувальників. Однак незабаром після інциденту зусилля з порятунку потенційно вцілілих були призупинені через ризик того, що більша частина естакади та вагонів поїзду може впасти на дорогу.

На місце інциденту доставили кран для стабілізації вагонів поїзду, щоб рятувальники могли відновити свою роботу.

Попередньо, обвал міг статися через пошкодження однієї з опор моста.

12-те лінія метро, на якій сталася аварія, була побудована майже десять років тому.