Житель Мексики Рикардо Пиментель приютил около 300 бездомных животных, чтобы защитить их от урагана "Дельта".

Животных он собрал в приюте Tierra de Animales, который основал 9 лет назад.

Пиментель приютил не только собак и котов, которых бросили хозяева из-за необходимости эвакуироваться. Также в его приюте оказались птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи, черепахи и даже игуаны.

Учитывая, что Tierra de Animales не настолько большой, чтобы дать кров такому большому количеству животных, некоторых пришлось укрыть в другом месте.

Потому около 300 собак и кошек оказались в доме у Пиментеля.

Мужчина утверждает, что животные почти не доставили неудобств, а в ночь урагана вели себя примерно.

Как известно, ураган “Дельта” бушевал в Мексике и на юге США на прошлой неделе. Он был одним из самых сильных ураганов в истории, зафиксированных в Северной Америке.