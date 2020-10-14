Животных он собрал в приюте Tierra de Animales, который основал 9 лет назад.
Пиментель приютил не только собак и котов, которых бросили хозяева из-за необходимости эвакуироваться. Также в его приюте оказались птицы, лошади, овцы, ослы, свиньи, черепахи и даже игуаны.
Учитывая, что Tierra de Animales не настолько большой, чтобы дать кров такому большому количеству животных, некоторых пришлось укрыть в другом месте.
Потому около 300 собак и кошек оказались в доме у Пиментеля.
Мужчина утверждает, что животные почти не доставили неудобств, а в ночь урагана вели себя примерно.
Как известно, ураган “Дельта” бушевал в Мексике и на юге США на прошлой неделе. Он был одним из самых сильных ураганов в истории, зафиксированных в Северной Америке.
- Ранее в Кривом Роге (Днепропетровская область) полицейский наколол бездомную собаку на вилы и швырнул ее в костер. За это он должен был предстать перед судом.
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