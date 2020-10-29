В Мексике на фоне эпидемии коронавируса вылупилось рекордное количество вымирающих черепах

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Обычно каждый год в Калифорнийском заливе жители, которые традиционно помогают черепахам, насчитывают около 500 пресмыкающихся. Однако в этом году они насчитали более 2 тыс. 250.
По мнению специалистов, из-за карантина рыбалка и туризм были значительно ограничены, поэтому гнезда этих черепах подвергались значительно меньшим повреждениям, чем обычно.
Черепахи Ридли ежегодно откладывают яйца на пляжах Мексики в период с мая по сентябрь. Считается, что этому виду грозит высокий риск исчезновения в дикой природе.
- В Нью-Йорке на фоне пандемии коронавируса из приютов разобрали всех котов и собак.