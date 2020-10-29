Covid-19 Украина

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В Мексике на фоне эпидемии коронавируса вылупилось рекордное количество вымирающих черепах

На пляже в северной Мексике вылупилось рекордное количество черепах Ридли, что по мнению специалистов, является результатом снижения активности человека во время пандемии коронавируса.

Четверг, 29 октября 2020, 12:01

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Обычно каждый год в Калифорнийском заливе жители, которые традиционно помогают черепахам, насчитывают около 500 пресмыкающихся. Однако в этом году они насчитали более 2 тыс. 250.

По мнению специалистов, из-за карантина рыбалка и туризм были значительно ограничены, поэтому гнезда этих черепах подвергались значительно меньшим повреждениям, чем обычно.

Черепахи Ридли ежегодно откладывают яйца на пляжах Мексики в период с мая по сентябрь. Считается, что этому виду грозит высокий риск исчезновения в дикой природе.

Теги: черепахи, Мексика

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