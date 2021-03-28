Об этом сообщает АР.
Небольшой самолет Cessna, направлявшийся в Аризону, разбился в пограничном штате Сонора на севере Мексики. Самолет вылетела из города Эрмосильо и разбился вскоре после взлета.
Отмечается, что одному человеку удалось выжить.
Среди погибших был чиновник по экономическому развитию правительства штата Сонора Леонардо Чискомани. Пилот самолета также погиб.
В государственной прокуратуре заявили, что причина авиакатастрофы расследуется.
- На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах разбился вертолет, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.