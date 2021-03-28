В Мексике произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек.

Об этом сообщает АР.

Небольшой самолет Cessna, направлявшийся в Аризону, разбился в пограничном штате Сонора на севере Мексики. Самолет вылетела из города Эрмосильо и разбился вскоре после взлета.

Отмечается, что одному человеку удалось выжить.

Среди погибших был чиновник по экономическому развитию правительства штата Сонора Леонардо Чискомани. Пилот самолета также погиб.

В государственной прокуратуре заявили, что причина авиакатастрофы расследуется.