Команда зоологов природоохранной организации Sea Shepherd обнаружила в водах Мексики, недалеко от островов Сан-Бенито, ранее неизвестный вид китов из семейства клюворылых.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты смогли сделать фотографии и снять на видео трех китов, а также записали их акустические сигналы с помощью подводного микрофона.

Исследователи Густаво Карденас Инохоса, Джей Барлоу и Элизабет Хендерсон уверены в том, что эти животные являются новым видом китов. Но для подтверждения этой теории ученые проведут тест ДНК.

По словам экспертов, каждый вид китов излучает уникальный акустический сигнал под водой, и этот звук никогда раньше не регистрировался, плюс первоначальный анализ физических характеристик китов предполагает, что это новый вид.

“Мы увидели что-то новое. То, чего не ожидали в этой области, что-то, что не соответствует ни визуально, ни акустически всему, что известно об их существовании. Это просто вызывает мурашки по моей спине, когда я думаю, что мы могли бы сделать то, что большинство людей назвали бы поистине невозможным – найти большое млекопитающее, которое существует на этой Земле и совершенно неизвестно науке”, – отметил Барлоу.