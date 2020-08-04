Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

Политтехнолог ранее критиковал политику ОП, “слуг народа” и Владимира Зеленского. Но позже стал антикризисным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, несмотря на то, что в одном из своих блогов называл его “темным демоном за спиной у Зеленского”.

Свой приход в ОП Подоляк связывает с тем, что украинское руководство нуждалось во взгляде “со стороны”.

“Всегда, когда ты уже находишься внутри системы, то ты начинаешь все время реагировать на ситуативные раздражения, поглощаешься и не видишь себя со стороны. Тебе тяжело понять, что нужно перестраивать что-то… Ребята (ОП) пытаются разбавить команду со стороны, чтобы видеть ошибки, которые накопились, вносить правки”, – рассказал Подоляк.

По его словам, до назначения советником Ермака, он не был с ним знаком на дружественном уровне.

“У меня есть правило: в Украине никаким бизнесом не заниматься”, – пояснил свою позицию Подоляк.

На видео с 04:45

О том, что политтехнолог Михаил Подоляк стал советником главы ОПУ, стало известно в апреле 2020 года.

Согласно данным в СМИ, во времена президента Виктора Януковича в качестве политического консультанта Подоляк принимал участие в пресс-конференции адвокатов Юрия Иванющенко, которого называли “Юрой Енакиевским”. На этой пресс-конференции адвокаты Иванющенко настаивали, что их клиент не совершал никаких уголовных преступлений.

Работая в издании “Обозреватель”, в июне 2011-го года Подоляк стал одним из немногих журналистов, которых пригласили в Межигорье на интервью Виктора Януковича (вместе с Савиком Шустером, Евгением Киселевым, Александром Ткаченко, Игорем Гужвой и Андреем Куликовым). Тогда Подоляк задал вопросы, “как сделать простого украинца психологически готовым быть законопослушным” и готова ли команда Януковича отвечать на информационные вызовы. То интервью запомнилось и “пробежкой” Януковича по пенькам перед журналистами.

По итогам интервью Подоляк писал, что Янукович “провел неспешный диалог о весьма широком круге проблем, использовал очень даже откровенную стилистику, совершенно не отказываясь от остроты собственных оценок”, а также “рельефно и откровенно рассуждал о… несовершенстве нынешней государственной инфраструктуры в Украине”.

В 2015 году во время местных выборов Подоляк занимался продвижением “Движения за реформы” и его лидера Сергея Думчева. Тогда Киев заполонили бигборды Думчева (в рекламе использовалось изображение носорога). В интервью СМИ Думчев рассказывал, что потратил на кампанию чуть более 100 миллионов гривен, а автором идеи с носорогом был политтехнолог Михаил Подоляк. Несмотря на широкую рекламную кампанию, Думчев мэрские выборы в Киеве не выиграл.