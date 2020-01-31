Запись опубликовали на Telegram-канале “Трубу прорвало”.

Во время разговора Баканов заявил о том, что контрабанда – это не его компетенция, но президент требует, поэтому стоит объединить усилия ради достойного результата.

По его словам, большинство чиновников, с которыми он обсуждал эту тему, предлагают другой сценарий. Он предусматривает, что от тех, кто возглавляет ту или иную преступную схему, нужно требовать большие проценты.

Вот полный текст этого фрагмента диалога.

Баканов: Контрабанды, в принципе, в компетенции СБУ нет. Она, во-первых, декриминализирована, а то что есть – не позволит выполнить задание президента. То есть нам нужно объединиться, и что-то с этим сделать.

Давайте придумаем что мы с этим сделаем.

Потому вот смотрите, с кем я общаюсь, я, например, против. А вот с кем я общался, а я общался уже со всеми. С ГФС, с Арсеном Борисовичем (Аваковым, министром внутренних дел), с Юрием Виталиевичем (Луценко, экс-генпрокурором). Они считают, что нужно собирать … у меня уже есть одна папочка целая на главарей этого движения, контрабандного. Их нужно собрать и сказать: “Уважаемые, + 30%, + 20% и так далее”. И пусть работают.

С другой стороны мы не можем здесь с вами прийти и сесть с ними за один стол, ну, как с главарями “ЛНР” и “ДНР”. Нужно – но не можем.

Поэтому нужно придумать – кто будет говорить, какой план этого дела. Если все утвердят и скажут – только так и не иначе. Посмотрим.

Труба: Если будет желание среди всех лиц, которые вы назвали, в этом направлении двигаться – результат будет однозначно.

Баканов: Результат будет, да. Я против, знаете, создания супер-общих групп … прокуратура, ГБР, СБУ, милиция, кто там еще у нас есть – ГФС, налоговая … Это будет выглядеть не совсем правильно.

Труба: Ну все, тогда я со следующей недели сориентирую свои территориальные управления, мы начинаем этим делом интересоваться.

Баканов: Мы начали работать, но идет подготовительный период.

Труба: Ну, а здесь надо, чтобы плюс/минус, первое, мы вам не помешали. Вы поймите, что мы если начнем, я также думаю, что вторник/среду. Я вам позвоню и скажу: “Во вторник/среду мы едем. Например, там, Закарпатье, Львов, Одесса”.

Баканов: Не бойтесь, не повредит. А может, наоборот, поможет.

Смотрите, никто не будет знать, у кого где … работает. И если наши кого-то пропустят, то ваши могут и не пропустить. И наоборот.

Труба: Угу.

Баканов: А потом, через неделю, объединимся.

Труба: Да, давайте так.