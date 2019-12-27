Кандидат на пост губернатора Львовской области по версии "слуги народа" Александр Дубинского Маркиян Лубкивский заявил, что у него нет намерений работать в ОГА.

Об этом Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.

Накануне народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский в своем Telegram-канале обнародовал список возможных кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации.

“Давно в нашей команде не было новых лиц, согласитесь. Поэтому поправлю недоработку коллег из пресс-службы, и сообщу вам о 2 кандидатах в шорт-листе на губернатора Львовской области. Человек того самого Дубневича некто Лозинский. И 30 номер в списке БЮТ Лубкивский”, — написал Дубинский.

Идет ли речь об исполняющем обязанности начальника Львовской таможни Олеге Лозинском, первом заместителе председателя Львовской ОГА Василие Лозинском или их однофамильце — неясно. Оба Лозинских ситуацию не комментировали.

В свою очередь Маркиян Лубкивский в ответ на заявление Дубинского заявил, что не собирается работать во Львовской ОГА, а самого нардепа назвал “фантазером”.

“Хочу внести ясность: никаких разговоров со мной о должности председателя Львовской областной государственной администрации никогда не было, поэтому и о присутствии в каких-то “шорт-листах” сложно говорить. И самое главное: у меня нет намерений работать во Львовской ОГА при всей любви к моему родному Львову и дорогих львовян. Всем фантазерам и не только им Веселых Праздников!”, — написал он.