Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что у него коронавирус. Диагноз подтвердился ПЦР-тестированием.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, в четверг, 8 октября, он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

“Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста, я продолжаю предвыборную кампанию как кандидат на должность городского главы города Умань”, – добавил он.

Накануне Цебрий попал в инфекционное отделение местной больницы с симптомами коронавируса. У политика отобрали образцы биоматериалов для проведения теста. В ходе исследований был подтвержден диагноз COVID-19.