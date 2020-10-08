Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, в четверг, 8 октября, он получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.
“Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста, я продолжаю предвыборную кампанию как кандидат на должность городского главы города Умань”, – добавил он.
Накануне Цебрий попал в инфекционное отделение местной больницы с симптомами коронавируса. У политика отобрали образцы биоматериалов для проведения теста. В ходе исследований был подтвержден диагноз COVID-19.
- Напомним, что 1 октября председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что обратился к врачу, который сделал ему компьютерную томографию, где был вывод “похоже на COVID-19”.