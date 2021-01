В Сети смеются над республиканцем Тедом Крузом, который оконфузился заявлением о Парижском соглашении

Об этом сообщают #Буквы.

В среду вечером, через несколько часов после инаугурации президента Джо Байдена и сразу после того, как 46-й президент подписал указ о присоединении к Парижскому соглашению об изменении климата, Круз написал в Twitter:

“Присоединяясь к Парижскому соглашению по климату, президент Байден показывает, что его больше интересует мнение жителей Парижа, чем работа жителей Питтсбурга. Это соглашение мало повлияет на климат и нанесет ущерб средствам к существованию американцев”.

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 20, 2021

Заявление Круза о том, что соглашение было создано для жителей Парижа, не только неверно, но и неоригинально. Еще в 2017 году эту же мысль высказал экс-президент Дональд Трамп, когда объявил, что США выйдут из соглашения.

“Я был избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа”, – сказал он тогда.

Мэр Питтсбурга Билл Педуто отверг заявление Трампа, отметив: “Могу заверить вас, что мы будем следовать руководящим принципам Парижского соглашения в отношении наших людей, нашей экономики и будущего”.

А в среду вечером Педуто пришлось комментировать заявления Круза:

“Ты шутишь, что ли? Вот и снова…” – отметил он.

Are you kidding me? Here we go, again… https://t.co/3WDuRqHFyX — bill peduto (@billpeduto) January 21, 2021

Но Педуто был не единственным известным человеком, который выступил против заявления Круза.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес призвала Круза не подстрекать восстание против США.

“Хороший твит, сенатор Круз! Небольшой вопрос: считаете ли вы, что Женевская конвенция была посвящена взглядам жителей Женевы? Я прошу ради всех, кто считает, что сенаторы США должны быть компетентными и не подрывать наш выбор, не подстрекать восстание против Соединенных Штатов”.

Nice tweet Sen. Cruz! Quick question: do you also believe the Geneva Convention was about the views of the citizens of Geneva? Asking for everyone who believes US Senators should be competent and not undermine our elections to incite insurrection against the United States https://t.co/mMf8iDo72G — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 21, 2021

Актриса Кэти Брэнд высмеяла заявление Круза, проведя параллель с Версальским договором.

“Не могу поверить, что Версальский договор принес мир только гражданам Версаля, а всем остальным пришлось сражаться в Первой мировой войне”.

Can’t believe The Treaty of Versailles only brought peace to the citizens of Versailles and everyone else had to carry on fighting in World War 1. https://t.co/r0N4nN2Qmc — Katy Brand (@KatyFBrand) January 21, 2021

Журналист Джейк Таппер отметил, что “после голосования за лишение избирательных прав всего содружества Пенсильвании на основе лжи и теорий заговора, Круз выражает беспокойство за граждан Питтсбурга”.

After voting to disenfranchise the entire commonwealth of Pennsylvania based on lies and conspiracy theories, Cruz expresses concern for the citizens of Pittsburgh. https://t.co/YQvBrV9PT9 — Jake Tapper (@jaketapper) January 21, 2021

Политический активист Феми Олуволе написал:

“Есть дураки, а еще есть Тед Круз. Для справки: Римский договор не касался Рима, Версальский договор – не касался Версаля. Я мог бы продолжить… Судя по всему, в Америке у правых тоже хватит экспертов… Черт побери”.

There’s stupid and then there’s @SenTedCruz… For future reference, the Treaty of Rome wasn’t about Rome, the Treaty of Versailles wasn’t about Versailles. I could go on… Apparently the right-wingers have had enough of experts over in America too… Bloody hell. 😬 pic.twitter.com/ux4dYYA4g5 — Femi😷 (@Femi_Sorry) January 21, 2021

Пошутила над Крузом и эко-активистка Грета Тунберг:

“Так счастлива, что США наконец присоединились к Питтсбургскому соглашению. Добро пожаловать!”

So happy that USA has finally rejoined the Pittsburgh Agreement. Welcome back! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 21, 2021