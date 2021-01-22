Covid-19 Украина

обновлено 22.01.2021 в 13:02

Всего:

1182969 (+5348)

Болеют:

232338 (+5348)

Выздоровели:

928969 (+14239)

Умерло:

21662 (+163)

14:32 Artifact Studios создала кроссовки с экраном и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080
14:05 Google пригрозил отключить поиск в Австралии: известна причина
14:04 1+1 забанил украиноязычный Youtube-канал «Geek Journal»: в Сети запустили флешмоб
Партнерский материал
13:35 Объявлен конкурс «Благотворительная Украина – 2020»
12:41 В Сети смеются над республиканцем Тедом Крузом, который оконфузился заявлением о Парижском соглашении
10:59 Степанов заявил, что жесткий карантин позволил «сбить волну распространения COVID-19»
10:45 Илон Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания углерода
10:15 «Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Багдаде: жертвами стали десятки людей
09:53 Администрация Байдена приостанавливает программу бурения в связи с изменением климата
09:28 Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз из-за пандемии
07:31 Сегодня в Украину придет потепление
02:58 Linux уже работает на Apple с процессором M1
02:35 Очередное предсказание «Симпсонов»? В Сети обсуждают шокирующее сходство нарядов Харрис и Лизы-президента
01:43 Байден разворачивает полномасштабную борьбу с COVID-19
00:55 Пелоси заявила о готовности начать процесс импичмента Трампа

21 января

23:37 Байден объявил о введении карантина для тех, кто въезжает в США
22:59 HBO запустил разработку второго приквела «Игры престолов»
22:49 Первое заседание глав делегаций ТКГ в 2021-м прошло при участии Козака: итоги
22:02 Дело «Роттердам +» повторно закрыто
21:42 Байден будет требовать продления на 5 лет ядерного договора с РФ — СМИ
21:03 В Молдове отменили официальный статус русского языка
20:59 В Индии произошел пожар на заводе крупнейшего в мире производителя COVID-вакцины
20:44 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 21 января

В Сети смеются над республиканцем Тедом Крузом, который оконфузился заявлением о Парижском соглашении

Сенатор-республиканец Тед Круз оконфузился заявлением о Парижском климатическом соглашении. Теперь над ним смеются в Сети.

Пятница, 22 января 2021, 12:41

Об этом сообщают #Буквы.

В среду вечером, через несколько часов после инаугурации президента Джо Байдена и сразу после того, как 46-й президент подписал указ о присоединении к Парижскому соглашению об изменении климата, Круз написал в Twitter:

“Присоединяясь к Парижскому соглашению по климату, президент Байден показывает, что его больше интересует мнение жителей Парижа, чем работа жителей Питтсбурга. Это соглашение мало повлияет на климат и нанесет ущерб средствам к существованию американцев”.

Заявление Круза о том, что соглашение было создано для жителей Парижа, не только неверно, но и неоригинально. Еще в 2017 году эту же мысль высказал экс-президент Дональд Трамп, когда объявил, что США выйдут из соглашения.

“Я был избран представлять граждан Питтсбурга, а не Парижа”, – сказал он тогда.

Мэр Питтсбурга Билл Педуто отверг заявление Трампа, отметив: “Могу заверить вас, что мы будем следовать руководящим принципам Парижского соглашения в отношении наших людей, нашей экономики и будущего”.

А в среду вечером Педуто пришлось комментировать заявления Круза:

“Ты шутишь, что ли? Вот и снова…” – отметил он.

Но Педуто был не единственным известным человеком, который выступил против заявления Круза.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес призвала Круза не подстрекать восстание против США.

“Хороший твит, сенатор Круз! Небольшой вопрос: считаете ли вы, что Женевская конвенция была посвящена взглядам жителей Женевы? Я прошу ради всех, кто считает, что сенаторы США должны быть компетентными и не подрывать наш выбор, не подстрекать восстание против Соединенных Штатов”.

Актриса Кэти Брэнд высмеяла заявление Круза, проведя параллель с Версальским договором.

“Не могу поверить, что Версальский договор принес мир только гражданам Версаля, а всем остальным пришлось сражаться в Первой мировой войне”.

Журналист Джейк Таппер отметил, что “после голосования за лишение избирательных прав всего содружества Пенсильвании на основе лжи и теорий заговора, Круз выражает беспокойство за граждан Питтсбурга”.

Политический активист Феми Олуволе написал:

“Есть дураки, а еще есть Тед Круз. Для справки: Римский договор не касался Рима, Версальский договор – не касался Версаля. Я мог бы продолжить… Судя по всему, в Америке у правых тоже хватит экспертов… Черт побери”.

Пошутила над Крузом и эко-активистка Грета Тунберг:

“Так счастлива, что США наконец присоединились к Питтсбургскому соглашению. Добро пожаловать!”

СПРАВКА. Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата, которая проходила в Париже (Франция). Документ подписали представители более чем 190 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году.

Одна из целей Парижского соглашения – не допустить повышения средней глобальной температуры на планете больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог ученые считают точкой невозврата, после которой человечество уже не сможет контролировать катастрофические последствия изменений климата.

Напомним, в свой первый день пребывания в должности президент Джо Байден подписал пакет распоряжений, в которых он делал все: от отмены запрета на поездки мусульманам до отмены выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Последнее является важным шагом в борьбе с глобальным потеплением.

  • Ранее США стали первой страной в мире, которая официально вышла из Парижского соглашения по климату. В ходе избирательной кампании Джо Байден заявлял, что в случае своего избрания вернет страну в число участников Парижского соглашению по климату.
  • Организация Объединенных Наций (ООН) в своем новом отчете отмечает, что к 2030 году изменения климата будут стоить миру около 20 млрд долларов ежегодно.
Теги: климат, мережа, Парижское климатическое соглашение, республіканець, сенатор, Тед Круз

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook