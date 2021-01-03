Об этом в Facebook написала шеф-редактор сайта Наталья Лигачева.

“Где-то час назад сайт “Детектор медиа” исчез. Наши админы на данный момент обнаружили, что “Украинский Хостинг” сервер, на котором размещался сайт ДМ, обнулил для передачи другому клиенту, и сейчас там активно устанавливают новую операционную систему. На наши обращения к ним не реагируют. Этот сервер – более мощный, чем был до этого – мы в середине декабря у них только-только арендовали. Шок!”, – написала шеф-редактор поздно вечером 2 января.

Она от имени редакции извинилась перед читателями и сообщила, что сайт вскоре будет восстановлен, но на другом сервере и без текстов за 2 января. Также она надеется, что инцидент – просто ошибка, а не целенаправленные действия “Украинского хостинга”.

Лигачева отметила, что по-прежнему на другом сервере работают сайты:

https://ms.detector.media/

https://stv.detector.media/

https://video.detector.media/

и др.

Позже в ее посте появился апдейт – оказалось, что у “Детектор медиа” нет двух оплаченных серверов “Украинскому хостингу” на год вперед.

“На первом, на котором находился ДМ [“Детектор медиа”], вся информация уничтожена и УХ [“Украинский хостинг”] передал его другому клиенту. Второй, за который мы заплатили в конце декабря, еще не подготовлен УХ и мы не имеем к нему доступа”, – пишет Лигачева.

По ее словам, “Украинский хостинг” не выходит с редакцией на связь, а на их первый сервер “устанавливают другую систему”.

К полуночи 3 января стало известно, что сайт восстановили на старом сервере, но материалы за 1 и 2 января пока недоступны.