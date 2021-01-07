В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил "QAnon шаман" Джейк Анджели.

Об этом сообщают #Буквы.

Среди сторонников президента Дональда Трампа, ворвавшихся в Капитолий США, одним – безошибочно узнаваемым по меху, рогатой шляпе и раскрашенному лицу – был Джейк Анджели, сторонник QAnon.

В какой-то момент Анджели был замечен на трибуне Сената США. Он позировал для фото, сгибая правую руку; слева он держал копье, на котором висел флаг США.

Ранее #Буквы рассказывали, что в рамках усилий по “отвоевания победы” Трамп прибегал к разжиганию теорий заговора, давления на чиновников, а также к тому, что СМИ сейчас называют “издевательством над судебной системы”.

Конспирологические идеи о “краже” выборов активно распространяли сторонники теории заговора QAnon (в поддержку которых, к слову, Трамп даже высказывался публично).

В мае 2019 ФБР публично предупреждало, что теории заговора вроде QAnon могут “очень вероятно” мотивировать преступную и время насильственной деятельность. Также QAnon был назван ФБР потенциальным подстрекателем к внутреннему терроризму.

Примечательно, что именно последователи QAnon были представлены на масштабных митингах против результатов выборов. Эти протесты были связаны с многочисленными сценами насилия. Протеста 6 января не стали исключением.

О том, как кампания Трампа использовала QAnon для переизбрания президента – в материале.