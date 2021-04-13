У мережі з'явилися фрагменти листування британського принца Філіпа, який помер минулої п'ятниці, і його колишньої невістки, ексдружини принца Чарльза принцеси Діани.

Про це пише американський тижневик People.

З листування випливає, що спочатку Філіп і Діана були близькі – він дуже трепетно ​​ставився до неї, а вона називала його “татом”. Їхні взаємини зіпсувалися, коли шлюб Діани з принцом Чарльзом був остаточно зруйнований.

Перебуваючи в королівській родині з 1947 року, Філіп як ніхто розумів, наскільки складно бути “чужинцем” в найбільш відомій родині у світі. Він також був спочатку зачарований красивою, веселою принцесою, коли вона з усіх сил намагалася пристосуватися до свого нового становища в житті.

“Коли Діана зрозуміла, що обмеження королівського життя важкі, саме Філіп їй допоміг. Після того, як вона вийшла заміж, вона ніколи не сиділа поруч з Чарльзом на нескінченних вечерях, її завжди садили поруч з Філіпом, і він піклувався про неї”, – пише королівський автор Інгрід С’юард у своїй книзі “Розкриття принца Філіпа”.

Цей зв’язок продовжився навіть після публікації відвертої книги Ендрю Мортона “Діана: її правдива історія” у 1992 році, яка розкрила весь масштаб внутрішньої боротьби Діани під час краху її шлюбу з принцом Чарльзом.

Після виходу книги королева і Філіп влаштували сімейну зустріч з Чарльзом і Діаною в їхній приватній вітальні у Віндзорському замку. Цей момент зображений в четвертому сезоні популярної драми Netflix “Корона”.

“Під час розмови Філіп попросив Чарльза і Діану спробувати думати про своїх дітей, монархію та країну, а не про свої особисті проблеми”, – говорить С’юард.

Герцог Единбурзький також знайшов м’який підхід до проблеми й почав писати листи Діані в надії, що він зможе вплинути на неї.

Філіп підписував листи “Па” і спочатку співчував важкому становищу Діани.

“Ми не схвалюємо, щоб хто-небудь з вас мав коханців. Чарльз, як для людини в його становищі, нерозумно ризикував усім з Каміллою. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді пішов від тебе до Камілли. Така перспектива навіть не спадала нам на думку”, – писав Філіп.

В іншому листі герцог запропонував Діані зробити все, що в його силах, щоб врятувати їхній шлюб з Чарльзом.

“Якщо мене попросять, я завжди зроблю все можливе, щоб допомогти вам і Чарльзу в міру своїх можливостей. Але я цілком готовий визнати, що у мене немає таланту консультанта з питань шлюбу”, – написав він.

Листи не змогли врятувати шлюб Діани та Чарльза. Згодом зв’язок між нею та Філіпом зазнав краху – почасти тому, що Філіп сказав принцесі, що вона помилялася, маючи власні позашлюбні зв’язки.

“Філіп зрозумів, що поведінка Діани згубно позначилася на інституті монархії”, – пише С’юард у своїй книзі.

Своєю чергою, Діана змінила своє ставлення до принца Філіпа, оскільки вважала, що з ним складно мати справу.

“Він міг бути кумедним як гість на вечері, але як тесть він часто засуджував”, – продовжує С’юард.

Попри це, Діана цінувала мотив листів Філіпа. Це з’ясувалося в ході розслідування 2007-2008 років трагічної смерті Діани та її коханого Доді Аль-Файєда в серпні 1997 року. Тоді були виявлені одинадцять листів.

“Дорогий тато, мене особливо зворушив твій останній лист, який довів мені, що тобі справді не все одно”, – написала Діана у відповідь на лист Філіпа. “Мені було так приємно отримати твій лист і особливо прочитати, що ти відчайдушно хочеш допомогти”, – пише Діана.

Принцеса підписувала всі свої листи герцогу словами “з величезною любов’ю, дорогий Па”.

Однак до 1994 і 1995 років листи Філіпа Діані були зовсім іншого тону.

“Ви дуже скромно оцінюєте свої навички ведення шлюбу, і я з вами не згоден!” – писав Філіп.

Її подруга, альтернативна терапевтка Симона Сіммонс, розповіла в ході розслідування 2007-2008 років, що Діана показала їй два листи, які дійсно її засмутили. За її словами, Філіп був досить грубий і змусив Діану червоніти.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був ушпиталений в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.