Ожидается, что компания Apple представит свою новую линейку смартфонов iPhone 12 уже в сентябре-октябре этого года. Тем временем в Сети появились фотографии макетов будущих моделей гаджетов в различных чехлах.

Фото опубликовало издание 9to5mac.

Снимки позволяют рассмотреть в деталях макеты iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В линейке iPhone 12 ожидается сразу четыре устройства с диагоналями 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.

Две модели iPhone 12 с экранами в 5,4 дюйма и 6,1 дюйма будут считаться бюджетными. Две других модели гаджетов получат дисплеи в 6,1 дюйма и 6,7 дюйма (версия iPhone 12 Pro Max).

“Старшие” модели iPhone получат тройную камеру и сканер LiDAR на задней панели, а бюджетные будут оснащены двумя камерами.

Стоит отметить, что фронтальная часть смартфонов на фото не показана.

Отмечается, что фото предоставил производитель чехлов. Подобные макеты, созданные по чертежам для изготовления чехлов, обычно появляются перед анонсом новых гаджетов.

Некоторые производители уже предлагают чехлы для iPhone 12 на Amazon.