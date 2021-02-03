Видео обнародовал аргентинский телеканал Cronica TV.
30 октября футболисту исполнилось 60 лет, а за пару недель до этого его выписали из больницы после операции на головном мозге.
На видео аргентинец находится в своем доме со своей бывшей женой Вероникой Охедой и обращается к своему нейрохирургу Леопольдо Луке.
“Привет, Луке. Я получил шишку, но все в порядке. Ты знаешь, мне нравится побыть одному, но когда рядом хорошие люди, я выхожу из своего логова. Целую, Леопольдо Хасинто Луке”, – говорит Марадона.
- Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
- Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста.
- В президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной.
- Позже стало известно, что смерть легенды мирового футбола Диего Марадоны будет расследовать прокуратура Аргентины. Следователи выяснят, есть ли вероятность медицинской халатности.
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