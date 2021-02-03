В Сети появилось видео с легендой мирового футбола Диего Армандо Марадоной, записанное, как утверждается, всего за несколько дней до его смерти.

Видео обнародовал аргентинский телеканал Cronica TV.

30 октября футболисту исполнилось 60 лет, а за пару недель до этого его выписали из больницы после операции на головном мозге.

На видео аргентинец находится в своем доме со своей бывшей женой Вероникой Охедой и обращается к своему нейрохирургу Леопольдо Луке.

“Привет, Луке. Я получил шишку, но все в порядке. Ты знаешь, мне нравится побыть одному, но когда рядом хорошие люди, я выхожу из своего логова. Целую, Леопольдо Хасинто Луке”, – говорит Марадона.