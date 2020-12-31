В Сеть «слили» новогоднее поздравление Зеленского: видео

Видео опубликовали несколько Telegram-каналов.
Новогодний ролик длится почти 15 минут. Сначала Зеленский идет в сумерках в Мариинский дворец. Во дворе стоят солдаты почетного караула. Глава государства заходит в здание, поднимается по лестнице и входит в зал, где его ждет много детей.
Приветствие проходит в формате общения с детьми. Зеленский отмечает, что в 2020 году Украину ждали несколько испытаний, в частности авиакатастрофа лайнера МАУ в Иране, лесные пожары, наводнения на Прикарпатье, пандемия коронавируса и др.
Зеленский также рассказал детям о таких темах, как освобождение пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурные проекты, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье, спортивные успехи украинских стронгменов и футболистов. Глава государства в разговоре с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также умерших деятелей культуры.
- Уже сегодня украинцы будут встречать Новый 2021-й год. Несмотря на эпидемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, в Киеве есть ряд локаций, которые можно посетить на праздники. #Буквы рассказывали, куда можно сходить в столице и весело провести время с родными или друзьями, соблюдая карантинные ограничения.
- Вслед за Новой Зеландией Новый 2021-й год встретили и жители Австралии.