В Сеть «слили» новогоднее поздравление Зеленского: видео

Запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за несколько часов до его трансляции на телеканалах.

Видео опубликовали несколько Telegram-каналов.

Новогодний ролик длится почти 15 минут. Сначала Зеленский идет в сумерках в Мариинский дворец. Во дворе стоят солдаты почетного караула. Глава государства заходит в здание, поднимается по лестнице и входит в зал, где его ждет много детей.

Приветствие проходит в формате общения с детьми. Зеленский отмечает, что в 2020 году Украину ждали несколько испытаний, в частности авиакатастрофа лайнера МАУ в Иране, лесные пожары, наводнения на Прикарпатье, пандемия коронавируса и др.

Зеленский также рассказал детям о таких темах, как освобождение пленных, о процентных ставках на кредиты для бизнеса, инфраструктурные проекты, в том числе о завершении строительства моста в Запорожье, спортивные успехи украинских стронгменов и футболистов. Глава государства в разговоре с детьми вспомнил о перемирии и погибших военных, а также умерших деятелей культуры.