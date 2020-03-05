Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Отмечается, что это первая станция столичной “подземки” где стал доступен скоростной мобильный интернет.

Запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитуту между операторами “Киевстар”, Vodafone и lifecell и КП “Киевжилспецэксплуатация”. В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции метрополитена “Академгородок”, к 4G.

“Но для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитену”, – добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета, 12 марта, то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях – до конца 2020 года.