Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs в 2020 году будет проходить уже в четвертый раз. На этот раз в смешанном онлайн- и оффлайн-формате.

Онлайн-часть фестиваля пройдет с 26 по 29 октября при поддержке Украинского культурного фонда. В ее рамках впервые за историю фестиваля будет проведен конкурс неигровых полнометражных фильмов, произведенных в Украине и в копродукции.

Прием заявок стартовал 2 июля.

Дедлайн: 15 сентября.

“Почему оргкомитет фестиваля решил провести именно национальный конкурс? Долгое время на востоке Украины не было большого кинофестиваля, который бы фокусировался на проблематике и повседневной жизни региона, представлял его на кинематографической карте страны. Местным кинохудожникам не хватает возможностей для профессионального роста, площадок для продвижения своих работ, контактов с коллегами из других областей Украины и Европы. Хотя соответствующий запрос, как со стороны профессионального сообщества, так и более широкой зрительской общественности, существует. Появившись в 2017 году в Харькове, фестиваль Kharkiv MeetDocs, среди задач которого – стать голосом культурной идентичности Восточной Украины и познакомить аудиторию с работами местных режиссеров, за 3 года стал крупнейшим событием такого типа в регионе”, – рассказывает директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

В отборочную комиссию вошли: Евгения Кригсхайм – директор и основательница Kharkiv MeetDocs, Алекс Малышенко – киножурналист и соучредитель некоммерческого киноклуба Polotno, что пропагандирует украинское кино, Виктор Глонь – отборщик и программный координатор Киевского международного кинофестиваля “Молодость” и Фестиваля американского кино “Независимость”, продюсер и режиссер Феликс Кригсхайм (Германия) и Анастасия Филин – глава департамента по коммуникациям кинофестиваля Kharkiv MeetDocs.

Лучший фильм Национального конкурса будет выбирать профессиональное жюри, состоящее из ведущих кинематографистов Украины и Европы. Кроме того, на сайте будет доступно голосование для зрителей.

В онлайн-формате состоится конкурс независимого короткометражного кино “Бардак”. В рамках конкурса будут демонстрировать фильмы, снятые без государственного финансирования в течение последних 4 лет и хронометражем до 30 минут. Программным директором и основателем “Бардак” является кинокритик Антон Фролов.

Все показы состоятся на сайте фестиваля http://meetdocsfestival.com и будут бесплатными.

Во второй раз кинофестиваль проведет конкурс детского социального видео. К участию будут допущены видеоролики продолжительностью до 3 минут от детей и подростков от 8 до 16 лет.

Офлайн-часть будет проходить с 29 по 31 октября при поддержке Федеративного министерства иностранных дел Германии (с оглядкой на актуальную эпидемиологическую ситуацию). Фестиваль пройдет в Харькове и будет охватывать внеконкурсные показы игровых и документальных фильмов, мастер-классы и уже традиционный питчинг документальных кинопроектов.

Контактные данные:

Относительно подачи фильмов на Национальный конкурс: [email protected]

Для СМИ: [email protected]

Глава департамента по коммуникациям Анастасия Пугач: [email protected]

По организационным вопросам: [email protected]