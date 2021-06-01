Про це повідомляє видання People.
Алісса Девітт (Alyssa DeWitt), що знаходиться на п’ятому місяці вагітності, була на пірсі First Street Beach Pier, коли помітила пару рук, що махали з води.
За її словами, хвилями дітей било об пірс.
“Вони ледь могли тримати голови над водою. Вони буквально тонули у мене на очах, і на тій стороні пляжу не було жодної людини, кого я могла б покликати на допомогу”, – сказала жінка.
Алісса Девітт подзвонила в службу 911, але там її погано чули через сильний вітер, тому вона вирішила сама спробувати витягти дітей.
Жінка звісилась з пірсу, простягла руки і витягла всіх трьох дітей з води.
Поліція прибула вже після того, як діти опинилися в безпеці.
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