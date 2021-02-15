Глава компании Microsoft Брэд Смит заявил, что хакерская атака, в которой США обвинили Россию и которая использовала американскую технологическую компанию SolarWinds в качестве базы для взлома систем ряда американских государственных учреждений, стала крупнейшей в истории.

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с ведущими американского политического шоу “60 минут” глава Microsoft назвал атаку на SolarWinds “крупнейшей и наиболее сложной кибероперацией.

“Я думаю, с точки зрения программной инженерии, наверное, будет справедливо сказать, что это самая большая и самая изощренная атака, которую когда-либо видел мир”, – сказал Смит.

“Когда мы проанализировали все, что удалось собрать специалистам Microsoft, мы задали себе вопрос: сколько разработчиков работало над этой атакой. В результате мы пришли к выводу, что за кодом стояло около тысячи”, – поделился своим мнением Смит.

Россия отрицает свою причастность к кибератакам.

Напомним, о масштабной кибератаке стало известно в декабре 2020 года, когда ее обнаружили американские власти. Она продолжалась в течение нескольких месяцев. Отмечалось, что органы власти США подверглись беспрецедентной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds.

О вероятном причастности России к атаке сообщал госсекретарь США Майк Помпео. Однако действующий на то время президент США Дональд Трамп заявлял, что за взломом, скорее всего, стоит Китай.