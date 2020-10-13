Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Вице-президент Microsoft по вопросам безопасности Том Берт рассказал, что компания вовремя отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры попытались использовать его для распространения программ-вымогателей. Кроме этого, они пытались реализовать и другие кибератаки.
В Microsoft пояснили, что получили постановление федерального суда об отключении IP-адресов, связанных с серверами Trickbot, и работали с поставщиками услуг связи по всему миру, чтобы уничтожить сеть.
В Microsoft допускают, что злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать “сеять хаос и недоверие”.
В компании отметили, что, начиная с 2016 года, Trickbot заразил свыше миллиона компьютеров по всему миру.
Услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.
“Злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютерную систему, используемую для ведения списков избирателей или отчета о результатах голосования в ночь на выборы, захватив эти системы в установленный час, оптимизированный для того, чтобы сеять хаос и недоверие”, – написал Берт.
Trickbot также использовали для распространения электронных писем, содержащих вредоносные программы, которые пытались заманить жертв с помощью сообщений, связанных с Black Lives Matter и COVID-19, сообщает Microsoft.
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