Американская корпорация Microsoft сообщила о том, что предотвратила масштабную хакерскую атаку, которая могла бы повлиять на предстоящие президентские выборы в США.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Вице-президент Microsoft по вопросам безопасности Том Берт рассказал, что компания вовремя отключила серверы ботнета Trickbot. Хакеры попытались использовать его для распространения программ-вымогателей. Кроме этого, они пытались реализовать и другие кибератаки.

В Microsoft пояснили, что получили постановление федерального суда об отключении IP-адресов, связанных с серверами Trickbot, и работали с поставщиками услуг связи по всему миру, чтобы уничтожить сеть.

В Microsoft допускают, что злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютеры со списками избирателей или результатами выборов, после чего в установленное время начать “сеять хаос и недоверие”.

В компании отметили, что, начиная с 2016 года, Trickbot заразил свыше миллиона компьютеров по всему миру.

Услугами ботнета пользовались как государства, так и криминальные группировки.

“Злоумышленники могли использовать программы-вымогатели, чтобы заразить компьютерную систему, используемую для ведения списков избирателей или отчета о результатах голосования в ночь на выборы, захватив эти системы в установленный час, оптимизированный для того, чтобы сеять хаос и недоверие”, – написал Берт.

Trickbot также использовали для распространения электронных писем, содержащих вредоносные программы, которые пытались заманить жертв с помощью сообщений, связанных с Black Lives Matter и COVID-19, сообщает Microsoft.