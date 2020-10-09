В Николаеве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении шестерым правоохранителям в пытках мужчины в одном из отделов полиции.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, 21 апреля 2020 года в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалют через оборудование “Asic Bitmain Antminer” правоохранители провели обыски у пострадавшего гражданина. По версии следователей он был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование.

“В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боль, физические и моральные страдания”, – сказано в сообщении.

27-28 мая следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), 4 правоохранителям:

• начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;

• оперуполномоченному отдела полиции;

• начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции;

• курсанту Национальной академии внутренних дел (он был направлен в отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19).

8 октября указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении подозрения на ч. 2 ст. 127 УК Украины – пытки по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, сообщено о подозрении еще двум правоохранителям: временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области (по ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении их от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.